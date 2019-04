"Il provvedimento Pillon è chiuso". Lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora (M5S): "Quel testo non arriverà mai in aula, è archiviato". La notizia arriva all’indomani dei contrasti e delle numerose polemiche sorte intorno al Congresso delle Famiglie di Verona e al botta e risposta tra alleati di governo sul tema. Spadafora ha fatto sapere che ora verrà redatto e presentato un nuovo testo, il quale prenderà "probabilmente anche qualcosa di buono, ma molto poco" dal ddl Pillon. Ma il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, è categorico: “Il M5s può pensare come vuole ma non si può certo archiviare quello che c'è scritto nel contratto di governo”, spiega riferendosi proprio al ddl Pillon.

“Invitate anche le opposizioni”

Il nuovo disegno di legge annunciato dal sottosegretario "andrà incontro ai temi del diritto di famiglia, ma non come aveva pensato Pillon". Per farlo, "sono state fatte le audizioni in Commissione Giustizia, adesso c'è un nuovo tavolo Lega-M5S al quale sono invitate anche le opposizioni", ha aggiunto Spadafora. Negli ultimi mesi, sul ddl del senatore leghista, che trattava, tra gli altri, il tema dell’affido condiviso, si erano concentrate le critiche delle associazioni per i diritti delle donne e dei bambini.

Romeo: “Non si può archiviare il contratto”

La replica del senatore Romeo arriva a stretto giro: "Sull'affido condiviso è molto chiaro, a partire dalla permanenza dei figli con tempi paritari tra i genitori. Il ddl Pillon, che è firmato anche dal M5s, rispecchia il contratto". Commentando le frasi del sottosegretario Spadafora, ha poi aggiunto: "Il testo si può migliorare: probabilmente un testo base unico farà sintesi con le altre proposte, ma non si può archiviare il contratto".

Data ultima modifica 01 aprile 2019 ore 14:28