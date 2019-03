Al via a Verona il Congresso mondiale delle famiglie (IL PROGRAMMA). L’iniziativa, che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane, anche nel giorno in cui parte è costellata dalle polemiche. Il leader del Family Day, Massimo Gandolfini si è scagliato contro la legge 194 sull’aborto (COS'È). "L'aborto è l'uccisione di un bambino in utero, e la legge 194 è stata applicata soltanto negli articoli che permettono la soppressione di una vita e non in quelli che aiutano la maternità”. E se per il ministro dell’Interno Matteo Salvini wuella sul Congresso sulla famiglia di Verona è una "polemica costruita sul nulla dalla sinistra”, per il ministro della Salute Giulia Grillo si tratta di “una manifestazione fortemente ideologizzata, chiaramente di estrema destra”.

Gandolfini: "Dal 1978 uccisi 6 milioni di bimbi con aborto"

"In Italia, dal 1978 a oggi, sono stati uccisi sei milioni di bambini e ne sono stati salvati 200mila. Li ha salvati ad esempio il Movimento per la vita. Ecco lo Stato ha tradito se stesso”, ha detto Gandolfini, leader del Family day, a margine del Congresso delle famiglie (ABORTO, DOVE È LEGALE - IL RICHIAMO ALL'ITALIA DEL CONSIGLIO D'EUROPA). "Da un'unione donna donna e uomo uomo - ha aggiunto - non nasce una vita, per cui non possono essere genitori. Siamo inoltre convintamente contrari alla maternità surrogata e all'utero in affitto, pratica incivile".

Ministro Grillo: "Siamo ai limiti del ridicolo"

Fortemente critica la posizione del ministro della Salute Grillo: ”Noi non arretriamo. Ci sono alcune tipizzazioni abbastanza negative, perché si paragona, a detta di alcuni relatori, l'omosessualità al satanismo: questa è quella che mi fa un po' più ridere, se mi permettete, perché è ai limiti del ridicolo ed è ovviamente priva di qualsiasi fondamento scientifico".

Salvini: "Non si discute di aborto e di divorzio"

Difende il Family Day invece il leader leghista Salvini. "Andrò a ribadire la libertà di scelta di tutti e per tutti - ha detto il vicepremier -: le conquiste sociali non si toccano, non si discute sulla revisione dell' aborto del divorzio, della libertà di scelta per donne e uomini. Si ragiona su come aiutare le famiglie italiane: mamme e papà, coi bimbi e coi nonni e uscire da una situazione di povertà che a volte, dopo la nascita di un figlio, ti entra in casa”.