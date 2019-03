Il centrodestra vince le elezioni regionali in Basilicata, e conquista la regione per la prima volta dopo 24 anni. Il nuovo governatore è il generale della Guardia di finanza in pensione Vito Bardi (CHI È), indicato come candidato da Forza Italia, con il 42,20% delle preferenze (124.716 voti) (LE FOTO). Carlo Trerotola del centrosinistra è secondo, sotto il 35% (33,11%, 97.866 voti). Male il Partito democratico, che non raggiunge l'8%. Il candidato del Movimento 5 stelle Antonio Mattia si ferma al 20,32% (60.070 voti). Il M5s crolla rispetto alle scorse politiche, ma resta il primo partito dopo un testa a testa con la Lega. In coda, il candidato civico Valerio Tramutoli (Basilicata Possibile) con il 4,37%. In rialzo l'affluenza, al 53,58% contro il 47,6 del 2013 (TUTTI I DATI SULL’AFFLUENZA). "Abbiamo scritto la storia: la Basilicata è pronta per il cambiamento", esulta Bardi. (LA MAPPA DI CHI GOVERNA LE REGIONI).

I risultati delle liste



Netta la vittoria della coalizione di centrodestra anche nei risultati delle liste: è avanti con il 42,36% contro il 33,18% del centrosinistra. Il M5s è il primo partito con il 20,27%, seguito a breve distanza dalla Lega con il 19,15%. Forza Italia ottiene il 9,14% dei consensi. Solo quinto il Partito Democratico, che con il 7,75% dei consensi viene superato anche dalla lista Avanti Basilicata dell'ex governatore Marcello Pittella (8,63%). A seguire Fratelli d'Italia con il 5,91%.



Bardi: "Scritta la storia, lavoro al primo posto"



"Abbiamo scritto la storia", sono state le prime parole pronunciate dal vincitore Vito Bardi. "La Basilicata - ha aggiunto - è pronta per il cambiamento. Sono emozionato come lucano e onorato come uomo delle istituzioni". Poi, entrando nel merito della sua agenda, ha spiegato che al primo posto "c'è il lavoro". Bardi ha parlato di un risultato che "premia il centrodestra unito, l'unico orizzonte possibile per il buon governo". E ha concluso: "I giovani saranno presenti e dovranno avere opportunità in questa terra. Trasparenza, meritocrazia e legalità saranno al centro. La regione è di tutti e io sarà il presidente di tutti".



Trerotola (Csx): "Abbiamo perso dignitosamente"



"Abbiamo perso dignitosamente", è il commento del candidato sconfitto del centrosinistra, Carlo Trerotola. "Certamente mi aspettavo un dato migliore. Penso che la coalizione mi abbia sostenuto: abbiamo fatto quanto di meglio potevamo fare. Avendo più tempo", ha continuato riferendosi alla sua candidatura ufficializzata solo un mese prima del voto, "ci sarebbe stato il modo di farci conoscere meglio".

Mattia (M5s): "Ha vinto il peggior centrodestra di sempre"



Amaro il commento del candidato M5s Antonio Mattia: "Il dato che si sta profilando è comunque positivo per il M5s", afferma. "Resta comunque una delusione personale, per il lavoro fatto e per i contenuti proposti ai lucani, con un programma discusso e condiviso. Non ha funzionato il sistema di una lista contro 7 del centrosinistra e 5 del centrodestra. La nostra guardia sarà alta, perché questo è il peggior centrodestra di sempre", ha aggiunto.



I commenti di Di Maio, Salvini e Meloni



Esulta per il risultato in Basilicata il leader della Lega Matteo Salvini: "Grazie. La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa”, afferma il vicepremier. Esulta anche la leader Fdi Giorgia Meloni: "Il centrodestra espugna la storica roccaforte della sinistra e conquista unito la settima vittoria in un anno. Grazie ai cittadini lucani. E ora a lavoro per ridare dignità alla Basilicata!". Soddisfatto nonostante il calo dei voti il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio: "Siamo la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma la verità è che abbiamo battuto tutte le liste”, scrive su Facebook il vicepremier. E chiosa: "Il Movimento, oggi, è più forte di prima in Basilicata: passa dall'8% delle regionali 2013 a oltre il 20% di oggi".