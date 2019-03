Non accenna a placarsi il braccio di ferro tra Lega e M5S sulla Tav. Alle parole di Salvini, che si è detto “pronto ad andare fino in fondo” salvo poi chiarire che “non farò cadere il governo”, è arrivata la replica di Di Maio. Il leader 5 Stelle ha convocato una conferenza a Palazzo Chigi nel pomeriggio di venerdì per spiegare che l’opera “non sta in piedi”. E poi, rivolgendosi direttamente a Salvini, ha detto: “Ci vuole serietà, non può decidere da solo".

Di Maio: analisi costi-benefici ha fondamento scientifico

"Non siamo contro l'Alta velocità e le infrastrutture italiane - ha detto Di Maio nell'incontro con la stampa - perciò abbiamo commissionato una analisi costi-benefici. Un'analisi che ha confermato che c’è un fondamento scientifico: questa opera non è produttiva per il Paese".

Lo studio Ue (firmato anche da Ponti) che dice il contrario

Nel frattempo è stato diffuso il contenuto di uno studio riservato della Commissione europea redatto da numerosi ricercatori di varie nazionalità. E tra di loro c’è anche la 'Trt trasporti e territorio': la società milanese presieduta da Marco Ponti e che ha redatto l'analisi costi-benefici per conto del ministero dei Trasporti. Proprio su quell'analisi si è basato il giudizio negativo del ministro Danilo Toninelli sulla Tav. Il nuovo studio, voluto dalla Commissione europea dice però il contrario. Parla di tutti i vantaggi del corridoio Mediterraneo di cui fa parte la Torino-Lione, a partire dagli enormi risparmi di tempo notevoli per trasporto passeggeri e merci e una forte ricaduta occupazionale.