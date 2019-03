governo, sul quale si agita ormai senza troppi giri di parole lo spettro della crisi. Al centro dello scontro c’è sempre la Tav, la linea alta velocità osteggiata dai 5 Stelle e appoggiata dalla Lega. "Cosa stia succedendo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta", Sarà un weekend ad altissima tensione per il, sul quale si agita ormai senza troppi giri di parole lo. Al centro dello scontro c’è sempre la, la linea alta velocità osteggiata dai 5 Stelle e appoggiata dalla Lega. "Cosa stia succedendo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta", ha detto venerdì il sottosegretario Buffagni (M5S). Immediate le repliche di Di Maio e Salvini, che hanno provato a gettare acqua sul fuoco.



I vicepremier tentano di mediare





Per Salvini "nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato, lavoriamo per unire e per dare lavoro, sviluppo e futuro all'Italia. Col buonsenso - promette - si risolve tutto". Subito dopo anche Luigi Di Maio, ha preso atto, tenendo però il punto: "Il governo e la sua tenuta sono una cosa seria, stiamo parlando del Paese. Io voglio solo che si rispetti il contratto e non si faccia cadere il governo, questo è buon senso: pensare che c'è ancora molto da fare". Nel mezzo, il premier Giuseppe Conte che prende tempo. "Sui bandi presto saprete", commenta. E annuncia che da lunedì farà un giro dei cantieri "per controllare e verificare", seguendo quello che definisce "un approccio pragmatico e operativo".



Oggi flash mob dei Sì-Tav





Nel frattempo, lunedì, il giorno in cui è convocata la riunione del Cda di Telt si avvicina. Francesco Balocco, Assessore ai trasporti della Regione Piemonte e osservatore del Cda di Telt, ammette che senza il via libero italiano ai bandi esiste il timore di sanzioni. Torna in campo anche il movimento Sì-Tav a Torino, lo stesso che portò in piazza il 10 novembre scorso 30mila persone a difesa dell'attuazione del progetto. Oggi ci sarà un nuovo flash mob.