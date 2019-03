Tav, Conte: "Vedrò Juncker e Macron, i dati sono chiari"

Dopo che ieri è stata evitata la crisi di governo sul nodo Tav, con la decisione dello slittamento dei bandi senza bloccare l’iter, il premier Giuseppe Conte ha riferito che sull’Alta Velocità Torino-Lione avrà "quanto prima" incontri con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e con il presidente francese Emmanuel Macron, probabilmente in occasione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. "Mentre scrivevo a Telt (la società italo-francese che realizza l'opera, ndr)", ha spiegato in un colloquio con Il Fatto quotidiano, "ho avvertito di questa interlocuzione sia Juncker sia Macron trasmettendo la lettera a Telt e chiedendo di incontrarli per avviare un processo decisionale condiviso". Conte ha ammesso che si tratta di un processo "complicato" ma si è detto "fiducioso di portarlo a buon fine". In questo senso il premier si è detto "molto soddisfatto" della risposta di Telt che a suo dire "conferma come si possano avviare le dichiarazioni di interesse senza far partire i bandi di gara per alcuni mesi, senza il rischio di penali o di altri oneri per lo Stato e senza perdere i gli eventuali finanziamenti europei che servirebbero solo se l'opera andasse avanti".

Conte: “Non permetterò a nessuno di deviare le mie decisioni”

Il premier ha assicurato che "prima di prendere in mano il dossier" non aveva "alcuna opinione" sulla Tav: poi, ha raccontato, è arrivata l'analisi costi-benefici e il vertice con i vicepremier a cui si è presentato "da agnostico". "Ho assistito allo 'stress test' che l'analisi di governo subiva da Salvini e dai suoi, se non avesse retto avrei detto di sì a Salvini e di no a Di Maio", ha assicurato Conte. "Abbiamo fatto una riunione tecnica e la Lega e i suoi tecnici non sono riusciti a smontare lo studio su costi e benefici. Far finta di nulla adesso sarebbe una presa in giro e io non sono un pagliaccio", sottolinea. "Finché ci sarò io a Palazzo Chigi", ha concluso il premier, "non permetterò a nessuno di deviare le mie decisioni per ragioni di parte, ideologiche o affaristiche". "No, nessuna cordata imprenditoriale è venuta a farmi pressioni – ribadisce -. Ma chiunque volesse sollecitarmi qualcosa deve sapere che verrebbe respinto con perdite".

Lega: “La Tav parte”

La Lega dimostra di apprezzare la decisione di Conte. "Credo che il premier abbia seguito la linea che da tempo gli avevamo suggerito. E cioè, quella di far partire la Tav lavorando in modo serrato per rivedere alcuni problemi connessi all'opera e per aumentare la quota del finanziamento europeo", ha sottolineato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, in un'intervista al Corriere della Sera. "Se io leggo la lettera della Telt trovo scritto che domattina saranno pubblicati gli avvisi per presentare la candidatura, quelle che noi chiamiamo le manifestazioni di interesse", ha osservato Molinari. "È una fase del percorso di gara", ha insistito, "c’è scritto chiaramente nella lettera della società. La quale espliciterà il fatto che se la procedura non avesse seguito, non ci saranno oneri per la società o per gli Stati, Italia e Francia. È quello che sostenevamo noi: far partire i bandi tenendo conto che le 'clausole di dissolvenza' ci danno alcuni mesi per mettere a punto la Tav così come la vogliamo" (SALVINI A SKYTG24: "NESSUNA CRISI").

Il via libera di ieri

Dopo una fase di stallo e di forti polemiche, ieri alla fine è arrivato il via libera: una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi a Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi di gara per i primi tre lotti, 2,3 miliardi del tunnel di base dell’opera. Per sei mesi non verranno affidati i lavori e - sulla base della clausola di dissolvenza (CHE COSA È) - il governo (sia quello italiano sia quello francese) potrà ritirarsi prima di far partire i cantieri. Sia la Lega che il M5s hanno cantato vittoria. "I bandi partono", dice il partito di Matteo Salvini. "Partiranno tra sei mesi solo se ci sarà l'ok italiano a un'opera in toto ridiscussa", ribattono dal Movimento di Luigi Di Maio. "Decidono di non decidere", attacca Forza Italia.