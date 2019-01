Il rapporto tra l’Italia e la Francia rimane “forte e saldo a dispetto di qualsiasi discussione politica”. Sono toni concilianti quelli usati in giornata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito alle polemiche sul tema migranti sollevatesi tra i due Paesi (TUTTI GLI SCONTRI TRA ITALIA E FRANCIA). Prima di lui, anche il suo vice Luigi Di Maio aveva cercato di stemperare, sottolineando che “il popolo francese è nostro amico”, mentre Matteo Salvini ha continuato sulla linea dura (“Nessuna lezione di umanità da Macron”). (COS'E' IL FRANCO CFA)

Amicizia storica

“È legittimo interrogarsi sull'efficacia delle politiche globali che stiamo perseguendo sia a livello di Unione Europea sia a livello di Stati singoli. Questo non vuol dire mettere in discussione la nostra storica amicizia con la Francia, né tantomeno con il popolo francese”, ha continuato il premier Conte. "Continueremo a lavorare con le istituzioni di governo francesi - oltreché che europee e di altri Paesi - fianco a fianco per trovare soluzioni condivise", ha sottolineato.

Conte: “Investire di più nel Trust Fund per l’Africa”

Secondo il presidente del Consiglio, l’Europa “deve battere un colpo e intervenire coralmente per sostenere più adeguatamente lo sviluppo economico e sociale dei Paesi africani”. In una nota, Conte ha evidenziato come “tra gli strumenti utili a perseguire questo obiettivo vi è il Trust Fund per l'Africa, il cui finanziamento risulta del tutto inadeguato. Occorre impiegare maggiori risorse e dedicare maggiori energie a un continente che deve essere messo in condizione di esprimere appieno le sue enormi potenzialità".

Lo scontro sul “colonialismo francese”

Lo scontro tra Italia e Francia si è acceso quando il vicepremier Luigi Di Maio ha attaccato Parigi per le sue politiche “colonialiste” nei confronti dell’Africa, responsabili, secondo lui, dell’ondata migratoria. In particolare, Di Maio ha sollevato il tema del franco Cfa, la moneta “erede” di quella delle colonie francesi e tuttora in vigore in 14 stati africani. Parole che alcuni diplomatici d’Oltralpe hanno definito “ostili e senza motivo”, convocando poi l’ambasciatrice italiana a Parigi per un confronto. A dare man forte all’alleato di governo ci ha poi pensato Matteo Salvini che, in un’intervista, ha sottolineato come "il problema dei migranti ha tante cause, c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi". Dall’Ue invece è arrivato il sostegno per la Francia di Macron: "Nessun Paese europeo fa politiche coloniali".

Data ultima modifica 22 gennaio 2019 ore 17:00