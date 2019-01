"Il problema dei migranti ha tante cause, c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi". Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini riaccende la polemica aperta ieri dalle parole di Luigi Di Maio contro la Francia "colonialista" e contro il presidente Macron: parole che sono state bollate da fonti diplomatiche d’Oltralpe come “ostili e senza motivo” (TUTTI GLI SCONTRI TRA ITALIA E FRANCIA). Secondo Salvini, intervistato a Mattino 5, in Libia la Francia ha "interessi opposti a quelli italiani" e "non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione". Dunque "ha poco da arrabbiarsi perché ha respinto migliaia di migranti, comprese donne e bambini, alla frontiera. Lezioni di umanità e generosità da Macron non ne prendo", l’affondo finale.

Toninelli: “Certe politiche neocoloniali impoveriscono i Paesi africani”

Anche il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli commenta la vicenda di ieri: "Se serviva un incidente diplomatico con la Francia per arrivare alle cause del problema migratorio ne sono ben felice". Toninelli ha sottolineato il ruolo della Francia nella destabilizzazione della Libia "per una sorta di guerra economica" a cui gli italiani in passato si sono inchinati. Il problema migratorio va affrontato e risolto, secondo il ministro, "evitando le partenze dei barconi dei trafficanti di morte e rispettando le leggi del mare e le convenzioni internazionali". Dalle colonne del Corriere della Sera, inoltre, Toninelli dice: "Abbiamo semplicemente fatto notare che certe politiche neocoloniali contribuiscono a mantenere in condizione di minorità molti Paesi africani", sottolineando le "responsabilità storiche dei governi francesi e la necessità di una solidarietà europea che oggi dalle parti di Parigi non si vede affatto".

Moscovici: "Dichiarazioni stupide"

Il commento del commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici è molto duro: "La relazione tra Francia e Italia è molto stretta: qualsiasi scontro tra i due Paesi è un vero peccato. Alcune dichiarazioni sono semplicemente stupide". A margine dell'Ecofin a Bruxelles, Moscovici sottolinea che "gli statisti che hanno qualche responsabilità dovrebbero avere bene in mente la storia dei due Paesi e l'unica cosa a cui dovrebbero lavorare è un riavvicinamento tra Francia e Italia, perché sono due Paesi fondatori del progetto europeo, intimamente vicini. Qualsiasi altra dichiarazione è" da considerarsi "ostile, a volte assai inappropriata e assurda".

Lo scontro di ieri

"Per far restare gli africani in Africa basta che i francesi stiano a casa loro", aveva attaccato ieri Di Maio, criticando il Paese d’Oltralpe sul “franco delle colonie” (COS'E') con cui, secondo il vicepremier, Parigi "impoverisce" l'Africa. "Sono dichiarazioni ostili e senza motivo", aveva replicato Parigi, che in risposta ha convocato l'ambasciatrice d'Italia nella capitale francese, Teresa Castaldo. Un fatto rarissimo, anche se l'ambasciatore francese venne convocato dalla Farnesina pochi mesi fa per le tensioni legate sempre al dossier migranti.



Data ultima modifica 22 gennaio 2019 ore 11:19