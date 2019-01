"'All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore...'. Ciao Fabrizio, grazie poeta!". Così sui social il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ricorda Fabrizio De Andrè a 20 anni dalla sua scomparsa. Il ministro dell’Interno non ha mai fatto mistero di essere un grande fan del cantautore genovese e lo stesso figlio di De Andrè, Cristiano, in un’intervista all’Agi ha confermato: "Matteo Salvini è un grosso fan di mio padre, un fan storico. Ci eravamo anche incontrati. E questo mi fa ben sperare, me lo auguro e mi rincuora perché chi è un fan di mio padre non credo possa fare grandi danni. Non so se ha capito tutto di mio padre, ma da una parte mi auguro che qualche cosa gli sia entrato". Molti utenti hanno però criticato il ministro dell’Interno, accusandolo di non comprendere la poetica di De Andrè, che ha sempre cantato gli ultimi e gli emarginati. Fabrizio De André, un mito intramontabile a 20 anni dalla morte - FOTO