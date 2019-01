C’è un accordo di governo sui migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare a bordo delle nnavi Sea Watch e Sea Eye. In un vertice notturno il premier Giuseppe Conte ha ottenuto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini il via libera all'intesa da lui siglata con l'Unione europea. In Italia arriveranno "poco più di dieci" persone: bambini, con la mamma e il papà. Saranno affidati alla Chiesa Valdese, "senza oneri per lo Stato” (LO SPECIALE MIGRANTI).

Tensioni nel governo

L’intesa a Palazzo Chigi arriva dopo giorni di scontro a distanza. Anche ieri il tira e molla ha rischiato di far saltare l’incontro. A vertice in corso, via Twitter, Salvini ha scritto: "Io non mollo". Ma alla fine l’accordo è arrivato, sulla base di due binari: il primo è la condizione che non ci sia nessun costo per "gli italiani" (di qui “l’aiuto" accettato dalla Chiesa valdese). Il secondo è alzare la voce in Europa perché sette Paesi, a partire dalla Germania, accolgano 200 migranti sbarcati lo scorso anno in Italia e sui quali si erano impegnati: il premier - fanno sapere da Palazzo Chigi - chiederà un incontro al commissario europeo Avramopoulos. E alla fine fonti leghiste fanno sapere che Salvini è "molto soddisfatto" perché "il governo è compatto sulla linea rigorosa, porti chiusi, lotta agli scafisti e alle ong" (L'ANNUNCIO DELLO SBARCO A BORDO DELLA SEA WATCH). Una linea confermata da un altro tweet del vicepremier che spiega: "Non cambio idea, anzi faccio due passi in avanti. Ogni nuovo eventuale arrivo dovrà essere a costo zero per gli Italiani. L’immigrazione la gestisce il ministro dell’Interno".

Stallo sulla Tav

Il colloquio, lungo un'ora e mezza, non ha sciolto invece altri nodi sul tavolo del governo: dalla Tav, su cui si prende ancora tempo nonostante un'analisi costi-benefici, consegnata ieri, che sarebbe negativa, al decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, che rischia di slittare alla prossima settimana. Sulla Tav, l’analisi della commissione di esperti istituita dal ministero sembra orientata, secondo fonti di governo, a bocciare l'opera ma diversi ministri - a partire da quelli leghisti - stanno pressando per un supplemento di riflessione. Il no all'opera rischia tra l'altro, spiegano, di provocare la "ritorsione" dei francesi su Fincantieri.