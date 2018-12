Beppe Grillo: "Dove va la politica? Aspettiamo Godot…"

Beppe Grillo, co-fondatore e garante del M5s, ha pubblicato un video sul suo blog in cui compare con una maschera di robot. Il comico parla facendo un parallelo tra la politica italiana e lo sviluppo tecnologico e dice: "Non so se questo sviluppo frenetico, tecnologico e scientifico ci cambierà. Però so che questa tecnologia ci porterà a ribadire tutti i concetti uomo-macchina, le leggi di Asimov…Dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo aspettando? È quello che sta avvenendo nella politica italiana…”.

“Aspettiamo Godot”

"Noi possiamo convivere con la macchina e farci sopraffare dalla macchina ma con questa 'Singularity' arriveremo a non capire più chi siamo e cosa facciamo: esattamente quello che sento io nella politica italiana”, prosegue Grillo. “Aspettiamo questo Godot che non arriverà mai ma arriverà semmai una macchina che avrà prodotto Godot" afferma Grillo che conclude: "Grazie a tutti... non ho capito cosa ho detto ma è lo stesso…”.