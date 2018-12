Leghista Pucciarelli presidente Commissione diritti umani: è polemica

La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli (CHI E') è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani che nella precedente legislatura era stata guidata da Luigi Manconi. L'elezione, però, non è piaciuta alle opposizioni e a diverse associazioni che hanno sottolineato come la 51enne ligure sia legata a diversi episodi che non la renderebbero idonea al ruolo. Tra questi le opposizioni le imputano un "like" a un commento che invocava i "forni" per gli stranieri apparso in un suo post su Facebook. Grande soddisfazione è stata invece espressa dai colleghi del Carroccio Massimiliano Romeo, William De Vecchis, Cesare Pianasso e Marzia Casolati: "Siamo certi che, grazie al suo spiccato senso di responsabilità e alla sua comprovata esperienza politica, saprà attendere ai compiti cui è chiamata dedicandosi con imparzialità, rispetto istituzionale e grande attenzione verso una tematica trasversale e di fondamentale importanza per la convivenza civile delle moderne democrazie".

Civati: "Ennesimo atto di prepotenza"

Parla invece di "ennesimo atto di prepotenza della maggioranza", Giuseppe Civati, fondatore di Possibile. "Un ruolo importante sul rispetto dei diritti umani viene affidato a una senatrice che invocava, fino a qualche giorno fa, la ruspa contro i rom. E in passato era diventata nota per aver sostenuto sui social l'idea di 'dare i forni' ai migranti al posto delle case popolari", ha commentato Civati criticando il voto a Palazzo Madama. Dello stesso avviso Aurelio Mancuso, del Pd e presidente di Equality Italia: "Si tratta di una nomina stupefacente…È disgustoso, per chi ogni giorno opera a sostegno di tutte le persone discriminate, in ragione della loro provenienza, credo, genere, identità o orientamento sessuale, dover assistere a una tale provocazione. La maggiore responsabilità è dei senatori dei 5 Stelle, un movimento che a parole nella scorsa legislatura si dichiarava vicino alle sofferenze degli esclusi e oggi, senza batter ciglio, ha eletto una leghista razzista a guida della Commissione che dovrebbe combattere ogni forma di emarginazione".

Boldrini: "Dove vogliono portare il nostro Paese?"

Anche l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, ha espresso un commento negativo sull’elezione di Stefania Pucciarelli: "È sotto processo per istigazione all’odio razziale ma, oggi, grazie anche ai voti del M5S la leghista Stefania Pucciarelli è stata eletta presidente della Commissione per i Diritti Umani. Ma dove vogliono portare il nostro Paese?", scrive su Twitter. Protesta anche Emanuele Fiano del Pd: "Complimenti, un'esperta del settore. La stessa che da consigliera regionale mise un like al commento sulla sua bacheca Fb 'la casa prima agli Italiani, agli stranieri un forno gli darei'", afferma.