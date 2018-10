Manovra oggi alle Camere. Mattarella: "Tutelare equilibrio conti"

Nel giorno in cui la manovra economica dovrebbe approdare in Parlamento, come ha assicurato ieri il premier Giuseppe Conte, arriva un nuovo richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “I risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito all'equilibrio dei bilanci pubblici - espressamente richiamato dalla Costituzione - è condizione essenziale dell'esercizio dell'effettiva sovranità del Paese”, ha detto il capo dello Stato. Sulla legge di bilancio intervengono anche i due vicepremier. “Non solo non cambiamo la manovra, ma se il Pil stagna (I DATI USCITI IERI) è evidente che serve una manovra espansiva”, ha detto Luigi Di Maio. Mentre Matteo Salvini ha ribadito che “non ci sarà nessuna patrimoniale e nessuna tassa sui conti correnti e sui risparmi degli italiani. Quelle le lasciamo a Monti e Amato”.

“Tutela del risparmio enorme valore per stabilità del Paese”

In un messaggio inviato per la Giornata mondiale del Risparmio, il presidente della Repubblica ha spiegato che “la gestione del risparmio da parte dello Stato, delle imprese bancarie, degli intermediari finanziari, costituisce il motore di uno sviluppo responsabile e sostenibile” e “deve obbedire a regole di assoluta trasparenza, di saggia amministrazione delle risorse, di protezione di depositi e investimenti”. Mattarella ha aggiunto che “la tutela del risparmio corrisponde alla garanzia dell'irrinunciabile libertà delle famiglie di poter autonomamente individuare i mezzi atti a sostenere le proprie scelte di vita e, insieme, sottolinea l'enorme valore rappresentato, per la stabilità del sistema economico-finanziario italiano, dal popolo dei risparmiatori”.

Il vertice notturno a Palazzo Chigi

Tornando alla manovra, ieri Conte ha annunciato attraverso un post su Instagram che oggi “il testo approderà in Parlamento”. Il messaggio era accompagnato da una foto della riunione che era in corso a Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, tecnici del Mef ed esponenti del M5S (non erano presenti esponenti della Lega). L'incontro, hanno spiegato fonti della presidenza del Consiglio, era stato convocato per le ultime limature alla manovra. “Stiamo mettendo soldi freschi nell'economia che serviranno alle imprese, alle famiglie e ai pensionati per aumentare la domanda interna e far crescere l'economia”, ha fatto sapere Di Maio.

Salvini: "Se governassi da solo, tante cose più velocemente"

Nonostante l’obiettivo di Conte sia quello di inviare il testo della legge di bilancio in Parlamento già oggi, ieri sera fonti della maggioranza hanno messo in dubbio che si riuscisse a chiudere il ddl in tempo utile. “Se governassi da solo potrei fare tante cose più velocemente”, ha punzecchiato Salvini. Sottolineando, comunque, di “essere contento di governare con i Cinquestelle” e “di questa manovra, che vedrà l'Italia crescere”.

I nodi da sciogliere sulla manovra

Nella riunione notturna - in cui oltre a Conte e Tria erano presenti i ministri M5S Danilo Toninelli e Riccardo Fraccaro, il sottosegretario Laura Castelli e i tecnici del Mef - si sarebbe partiti da uno dei nodi irrisolti del testo della manovra: la guida della cabina di regia sugli investimenti che Toninelli rivendicava per sé. Una questione “tutta interna ai Cinque stelle”, secondo la Lega, che ha disertato il vertice. Ma altre questioni restano aperte nella maggioranza: dalla disciplina di reddito di cittadinanza e quota 100, che dovrebbe essere affidata a due ddl collegati alla legge di bilancio, fino a quella delle pensioni d'oro, su cui è nota la prudenza dei leghisti. E, nonostante la Lega definisca il testo "chiuso", in ambienti di governo non si esclude che nuove riunioni "di rifinitura" possano svolgersi prima dell'invio del ddl alle Camere. Sul tavolo di Palazzo Chigi, poi, c’è anche la necessità di rispondere ai rilievi mossi dall'Ue in una nuova lettera.