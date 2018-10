C’è tensione all’interno della maggioranza al Senato sul decreto sicurezza (COSA PREVEDE), sul quale non si placa la pressione dei “dissidenti” del M5s. I senatori che si sono palesati con emendamenti correttivi sperano in un miglioramento del testo e nell'accoglimento di emendamenti per ora accantonati: in caso contrario potrebbero non partecipare al voto a Palazzo Madama, facendo mancare i voti alla maggioranza di governo. Tra loro anche Paola Nugnes, che dice di voler “votare contro questo provvedimento partito male”. Per stasera è prevista un’assemblea congiunta del M5S alla quale parteciperà anche Luigi Di Maio, ma intanto è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a intervenire, richiamando i pentastellati a “un atteggiamento di consapevolezza e responsabilità". Taglia corto invece Matteo Salvini: “Nessuna polemica e maggioranza compatta nel nome del diritto alla Sicurezza".

Nugnes: io sono portatrice della visione originaria del Movimento

"Voglio votare contro questo provvedimento, partito male, ma nel caso di un'eventuale fiducia mi riservo di valutare il da farsi - ha detto la senatrice “ribelle” del M5s Paola Nugnes, a margine dei lavori della Commissione affari costituzionali del Senato sul dl sicurezza - Io sono portatrice della visione originaria, iniziale, del movimento e non condivido questa sua trasformazione alla quale sto assistendo".

Conte: attenersi al contratto di governo

Secondo il premier Conte “le osservazioni critiche sono le benvenute”, ma è necessario attenersi "al contratto di governo se un provvedimento si radica in quello che è previsto nel contratto, a un certo punto bisogna tirare le fila"

Patuanelli (M5s): il Movimento è compatto

Ma c’è chi smentisce che ci siano tensioni interne al M5s: "Le polemiche di pochi non inficiano l'ottimo lavoro che tutti i singoli parlamentari stanno facendo a beneficio di tutti i cittadini. Il M5s è compatto - ha detto il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli - "Il gruppo parlamentare è coeso e sta lavorando a ritmi serrati per raggiungere in poco tempo risultati molto importanti per il Paese: dal superamento della Fornero al reddito di cittadinanza".