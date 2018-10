Si riaccende lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla manovra e le tensioni tra i leader dei due partiti di governo agitano i mercati. È stata una giornata al cardiopalmo per lo spread, il differenziale tra Btp e Bund tedeschi ha sfondato quota 340 punti, per la prima volta dall'aprile 2013, prima di invertire la rotta e chiudere in netto calo sotto i 310 punti base. Effetto soprattutto delle dichiarazioni del commissario Ue, Pierre Moscovici che ha escluso contagi nell'Eurozona da parte dell'Italia e ha sottolineato che la presenza dell'Italia nell'Euro è nell'interesse di tutti.



Salvini: "Non passo per scemo"



Il braccio di Il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles però continua così come i botta e risposta nella maggioranza in vista del Cdm di domani alle 13. Protagonisti, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, via dichiarazioni e dirette video sui social — in cui uno dice di non voler passare “per scemo” e l'altro di non voler passare per bugiardo sul condono contenuto nel dl fiscale. Il vicepremier leghista chiarisce che (VIDEO) durante il Cdm del 15 ottobre: "Conte leggeva articolo per articolo e Di Maio verbalizzava". E aggiunge: "Il governo non salterà, non faccio un regalo al Pd", ma se cambiamo la pace fiscale si crea un precedente pericoloso. "Basta litigi -aggiunge - risolviamo le cose in famiglia".



Di Maio: "Non passo per bugiardo"



Di Maio smentisce poi la ricostruzione del suo alleato Salvini. "Quando si dice che Conte leggeva e Di Maio scriveva - spiega il leader politico 5S - si dice una cosa che non è vera. Nel Cdm, come è sempre stato, non si legge un provvedimento norma per norma ma si enunciano i principi generali. Conte ha enunciato i principi generali dell'accordo sulla pace fiscale".

La nota di Palazzo Chigi



Dopo lo scontro fra i due vicepremier, arriva anche una nota del premier. "La bozza del decreto fiscale che gli uffici hanno fatto trovare durante il Cdm - si legge in una nota di Palazzo Chigi - non conteneva la dichiarazione integrativa di cui all'art. 9: questa norma risultava in bianco"

Conte: "Problema tecnico, non politico"



Il Giuseppe Conte, ancora impegnato a Bruxelles, ha cercato di sgonfiare le polemiche: "E' sorto un dubbio sulla traduzione tecnica dell'accordo politico. Se ci fosse qualche incongruenza si può sempre intervenire nel Cdm domani". Poi ha aggiunto: "La maggioranza è compatta".



Bruxelles e la manovra



Intanto, mentre Bruxelles ci consegna una lettera che, pur non essendo né un diktat né una bocciatura, contiene moniti pesanti nei confronti dell'Italia. Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici assicura che non vede un rischio contagio per la zona euro dal rialzo dello spread dei titoli di Stato italiani. “Dialogare è fondamentale, non abbiamo interesse a ulteriori tensioni, la palla è nel campo dell'Italia che ci risponderà entro lunedì” ha aggiunto poi.