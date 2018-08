Genova, oggi il cda Autostrade. Conte: "500 milioni stanziati? Pochi"

Un consiglio di amministrazione straordinario per analizzare cause e conseguenze del crollo del ponte Morandi a Genova. Il cda di Autostrade si riunisce oggi nella sede della società, davanti alla quale è affisso un fiocco nero in simbolo di lutto. Intanto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte conferma che sulla decisione di revocare la concessione ad Autostrade il governo non torna indietro. "La tutela degli interessi dei cittadini è la nostra massima priorità e ricorreremo a tutti gli strumenti giuridici che l'ordinamento ci pone a disposizione per difenderlo", dice il premier intervistato dal Corriere della Sera.

Conte: “Stanziati pochi soldi da Autostrade”

Sul mezzo miliardo offerto da Atlantia per risarcire le vittime e ricostruire il ponte, Conte è chiaro: "La somma stanziata è ben modesta rispetto agli utili conseguiti negli anni. Potrebbero intanto quadruplicarla o quintuplicarla". In ogni caso, ribadisce il premier, il denaro non farà cambiare idea al governo: "Rimane il dato che possiamo accettare queste somme solo quale parziale risarcimento, senza alcun pregiudizio per l'avviata procedura di caducazione della concessione".

Pronta la contromossa sulle penali

E se il futuro di Autostrade sembra sempre più lontano da quello del ponte Morandi, Conte fa sapere che "abbiamo già avuto offerte di ricostruzione del ponte". In caso di revoca della concessione, però, resta il nodo delle penali allo Stato. Ma Conte rassicura: "La contromossa non la anticipo sui giornali, ma questo governo farà in modo che il concessionario non possa trarre ulteriori vantaggi economici, rispetto a quelli già esorbitanti sin qui ricavati dalla convenzione". Altra questione è quella della possibile nazionalizzazione della rete, anticipata nei giorni scorsi dal ministro Toninelli e divisiva per la maggioranza. Il presidente del Consiglio dichiara di voler "valutare con attenzione la modalità migliore per soddisfare l'interesse pubblico".

Lo scontro tra Renzi e il M5S

Continua intanto la polemica. Ieri lo scontro tra maggioranza e opposizione, con il Pd che ha attaccato Salvini per il voto al decreto “Salva Benetton” nel 2008, e la replica del ministro, “Chi non ha vigilato, taccia” (COSA PREVEDE IL DECRETO). Poi il Movimento ha accusato i dem di diffondere notizie false, avendo scritto sul web che la norma “Salva Benetton” è stata convertita in legge nel 2008 con il voto favorevole dei pentastellati. L’errore non è passato inosservato e il Movimento ha invocato la commissione d’inchiesta sui social, di cui si è parlato nelle scorse settimane. La replica di Matteo Renzi è arrivata a stretto giro: "Caro Mov5Stelle, siete pronti alla Commissione di Inchiesta? Bene! Siete voi al potere, avete i numeri: diteci QUANDO si parte. E vedremo chi inquina i social", ha scritto oggi l’ex premier in un tweet.