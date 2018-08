Crollo ponte a Genova, Conte: "Revocheremo concessione ad Autostrade"

Revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia, stato d’emergenza di 12 mesi, 5 milioni di fondi per i primi interventi. Sono queste le misure decise nel Consiglio dei ministri straordinario, convocato a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova. (GLI AGGIORNAMENTI) Lo ha annunciato durante una conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dando quindi seguito a quanto dichiarato in giornata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e dal vicepremier Luigi Di Maio.

Stato d’emergenza per 12 mesi

E’ stato decretato lo stato di emergenza per 12 mesi per gli eventi di ieri: lo ha detto il premier Giuseppe Conte dopo il consiglio dei ministri straordinario a Genova. "Erano collegati tutti i ministri meno due per impedimento personale. Abbiamo voluto dare a questa riunione un valore simbolico" ha detto Conte. Il Governo ha inoltre stanziato 5 milioni per i primi interventi urgenti.

Conte: revocheremo concessione Autostrade

"Avvieremo la procedura per la revoca della concessione a società Autostrade", ha confermato il premier Giuseppe Conte, dando seguito a quanto dichiarato dai ministri Di Maio e Toninelli nel pomeriggio.

