Crollo ponte, Toninelli: revocare la concessione ad Autostrade

“Abbiamo attivato tutte le procedure per l’eventuale revoca delle concessioni, e per comminare multe fino a 150 milioni di euro”. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, su Facebook, accusa la società Autostrade il giorno dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, costato la vita a oltre 30 persone (GLI AGGIORNAMENTI). “Se non sono capaci di gestire le nostre Autostrade, lo farà lo Stato”, aggiunge Toninelli chiedendo le dimissioni dei vertici della Società (FOTO - VIDEO - IL MOMENTO DEL CROLLO). "La revoca della concessione è il minimo", aggiunge Salvini. Accuse ribadite anche da Luigi Di Maio: "I responsabili hanno un nome e un cognome e sono Autostrade per l'Italia", dice il ministro del Lavoro: "Dopo anni che si è detto che le cose dai privati sarebbero state gestite molto meglio, ci troviamo con uno dei più gradi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza. Queste sono scuse. Autostrade deve fare la manutenzione e non l'ha fatta. Prima di tutto si dimettano i vertici".

Toninelli: "Ignobile speculare sulla tragedia"

Il ministro dei Trasporti annuncia poi un “piano Marshall per la messa in sicurezza delle nostre infrastrutture” e attacca “chi sta speculando su questa tragedia”. E' ignobile, scrive, “collegare il crollo del ponte Morandi alla messa in discussione della realizzazione della Gronda di Genova, su cui è in corso un’analisi costi-benefici. Si tratta di un’opera che non costituisce una soluzione sostitutiva rispetto al viadotto sull’A10. E che comunque sarebbe pronta nel 2029”.