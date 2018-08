Vaccini, divieto scuole infanzia potrebbe slittare di un anno

Il prossimo settembre potrebbe non esserci nessun divieto di frequentare le scuole per l’infanzia per i bambini non vaccinati. M5s e Lega, infatti, hanno presentato due emendamenti identici all'articolo 6 del Decreto mille proroghe - adesso all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato - che puntano a rimandare all'anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso ai servizi educativi e alle scuole per l'infanzia per i bambini le cui famiglie non presentino la documentazione che provi l'avvenuta vaccinazione. M5s Lazio: quarantena da scuola per vaccinati. Burioni: irresponsabili