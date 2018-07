Ilva, il sindaco di Taranto diserta tavolo al Mise: “Una sceneggiata”

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha annuncia che non sarà presente al vertice di domani sull'Ilva, convocato dal ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio. Il sindaco parla in una nota di "dilettantismo spaccone che il ministro Di Maio ci spaccerà per trasparenza e democrazia, ma è solo una sceneggiatura ben congegnata per coprire il vuoto di proposte e di coraggio".

"Sigle pseudo associative responsabili di aggressioni"

Melucci spiega in una nota di aver deciso di disertare il tavolo al Mise perché ha saputo che Di Maio ha convocato "una serie di sigle pseudo associative e comitati, tra cui quelle delle aggressioni in Prefettura nel giorno dell'ultimo tragico incidente nello stabilimento, sigle dunque spesso inclini al dileggio delle Istituzioni, sigle che hanno parte della responsabilità di aver lacerato la comunità ionica in questi anni". Il ministro Di Maio, sottolinea Melucci, ha "perciò scelto i suoi interlocutori e ha tracciato definitivamente la linea dei lavori, contro ogni nostro ulteriore possibilismo". "Il Comune di Taranto”, ha concluso poi il primo cittadino, “non parteciperà a nuove iniziative in questa forma. L'azienda e i Commissari sanno dove trovare il sindaco quando la legge della Repubblica Italiana prevedrà il suo coinvolgimento".

ArcelorMittal: "Decisione inattesa"

Sorpresi della decisione di Di Maio di allargare il tavolo sull’Ilva a 62 delegazioni anche i vertici di ArcelorMittal. Secondo quanto riferisce l’agenza di stampa Adnkronos, in una lettera la società parla di decisione “del tutto inattesa”. "In merito alla comunicazione con cui ieri il Ministero ha allargato ad un ampio numero di soggetti privati il tavolo istituzionale convocato per lunedì, teniamo a precisare che la nostra società non era stata messa previamente al corrente di tale decisione", scrive ArcelorMittal. "Siamo aperti al dialogo con tutti i portatori d'interesse e che questo avvenga nel rispetto delle istituzioni in un percorso condiviso, consono e costruttivo", prosegue la multinazionale dell'acciaio che auspica per questo “la partecipazione anche del ministero dell'Ambiente e i tecnici del governo che hanno lavorato alla loro controproposta”.

I nodi da sciogliere: occupazione e ambiente

Oltre a ArcelorMittal, da oltre un anno vincitrice della gara per l’Ilva, e ai sindacati, saranno presenti al tavolo al Mise anche i sindaci delle città coinvolte, i governatori di tre regioni, la Confindustria di Taranto e quella di Genova, l'Autorità portuale ligure, il prefetto di Taranto. Tema dell’incontro, che includerà interlocutori istituzionali e sociali, saranno gli impegni in materia ambientale e occupazionale di Mittal per l’Ilva. Il ministro Di Maio non ritiene adeguato il piano concordato da Mittal con il governo precedente e, in particolare, chiede che il numero degli assunti superi i 10mila garantiti dalla multinazionale. Aspettative più alte anche sul piano ambientale, per cui Mittal ha già presentato nei giorni scorsi delle proposte nuove. Nel frattempo però, il ministro Di Maio ha da poco aperto un procedimento amministrativo che dovrà verificare se la gara di aggiudicazione dell’Ilva debba essere annullata a causa di alcune criticità.