Ilva, Di Maio: "Procedura di gara un pasticcio". Calenda: "Falso"

Per il governo Lega-M5S la tutela della legalità "viene prima di tutto" e nella procedura di gara per la cessione dell'Ilva "è stato leso il principio della concorrenza". Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, è intervenuto riferendo alla Camera sull’azienda tarantina e commentando la risposta dell'Autorità anticorruzione. Il vicepremier ha detto che "la procedura è stata un pasticcio, le regole del gioco sono state cambiate in corsa" e ha specificato poi che "per questo governo prima della tutela ambientale, prima della tutela occupazionale, viene la tutela della legalità". Al vicepremier ha replicato, su Twitter, l’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda: "Caro @luigidimaio hai detto in Parlamento cose gravi e false. Minacciare indagini interne al Mise è vergognoso. La responsabilità sulla gara è mia. A differenza tua non ho bisogno di inventarmi manine. E assumiti la responsabilità di annullare la gara se la ritieni viziata", scrive. Interviene anche il governatore pugliese, Michele Emiliano, secondo cui le irregolarità segnalate dall'Anac dimostrano che "il ricorso della Regione Puglia aveva un fondamento".

Gara senza al centro massimo tutele ambientali e occupazionali

"Se la procedura fosse stata corretta, ci sarebbero state molte più offerte e tutte migliori, anche quella di Arcelor" ha detto Di Maio nel suo intervneto. Per il vicepremier, inoltre, "l'offerta di AcciaItalia, guidata dal gruppo Jindal, era la migliore, ma nel bando metà del punteggio era dato al prezzo". Per Di Maio "se si è fatta una procedura di gara che non ha messo al centro il massimo delle tutele ambientali e occupazionali, allora politicamente, per ora, ne dovrà rispondere chi ha fatto questa procedura di gara". Il capo politico del M5s, nel suo intervento a Montecitorio, ha poi attaccato dicendo: "Ricordo che c'era chi ci prendeva in giro. Credo che abbiamo proprio fatto bene perché Anac ha confermato tutte le criticità. E meno male che quelli di prima erano i competenti".

"Andremo fino in fondo alla vicenda"

A tal proposito Di Maio ha poi detto: "Chiederò immediatamente chiarimenti ai Commissari, avvierò un'indagine interna al ministero e chiederò un parere all'Avvocatura dello Stato". Perchè, è il parere del vicepremier, è "inspiegabile il comportamento avuto dal ministero". Le criticità rilevate dall'Anac - ha concluso - "sono macigni, sono gravissime e questo governo, io in primis, non può far finta di niente come è accaduto per troppo tempo". "Per questo governo prima della tutela ambientale, prima della tutela occupazionale, per questo governo viene la tutela della legalità. E su questo caso specifico vogliamo andare in fondo per capire chi non ha sorvegliato", ha poi spiegato il ministro.

Emiliano: Anac ci ha dato ragione

I rilievi dell’Autorità presieduta da Raffaele Cantone sono stati commentati anche dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: "L'Anac ha segnalato gravissime irregolarità e illegittimità nell'aggiudicazione della gara e ha sostanzialmente detto che il ricorso della Regione Puglia aveva un fondamento", ha detto. "Mi auguro - ha continuato Emiliano - che il ministro Di Maio, che evidentemente ha fiducia nella Regione Puglia a differenza del suo predecessore, prenda la decisione giusta per tutelare innanzitutto la salute dei miei concittadini è più anche le esigenze produttive del Paese che ovviamente vanno tenute in grande attenzione". "Ribadisco quello che la Puglia ha sempre detto: noi - ha concluso Emiliano - vogliamo decarbonizzare quella fabbrica e metterla in sicurezza dal punto di vista della tecnologia produttiva e non vogliamo che ci sia neanche un esubero, non deve essere licenziata neanche una persona, perché altrimenti questo gioco diventa una truffa, una caricatura ai danni di una città, di una regione e di un Paese intero".

Data ultima modifica 20 luglio 2018 ore 15:30