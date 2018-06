Comunali 2018, crollo Pd. Calenda: andare oltre. Martina: ricostruire

Il Partito Democratico prende atto della debacle delle comunali e, dopo i risultati dei ballottaggi che segnano la netta sconfitta dei dem nelle consuete roccheforti come Massa, Pisa, Siena e Terni, comincia a discutere su come provare a ripartire. L'ex ministro Carlo Calenda è drastico e apre a un "fronte repubblicano": "Andare oltre il Pd", scrive su Twitter. Sì ad un ripensamento, no al superamento del partito è invece la posizione del segretario reggente Maurizio Martina. (LO SPECIALE - LIVEBLOG - TUTTI I RISULTATI)

Calenda: ripensare tutto. Martina: Pd va rinnovato, non superato

"Navigazione a vista sta portando il centro sinistra all'irrilevanza proprio quando l'Italia ne avrebbe più bisogno", scrive l'ex ministro Calenda su Twitter. "Ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su un nuovo manifesto. Andare oltre il Pd. Subito! #fronterepubblicano", aggiunge. A stretto giro è arrivata la replica di Maurizio Martina: "Sono d'accordo sul ripensamento complessivo - afferma -, abbiamo tanto da cambiare nei linguaggi e nelle idee ma non sono d'accordo sul superamento del Pd. Credo nella ricostruzione di un campo progressista, democratico di centrosinistra con un Partito democratico rinnovato al centro". Dello stesso avviso Matteo Ricci, responsabile Enti locali dem, che su Twitter scrive: "Nei ballottaggi alcune belle vittorie come Ancona, Brindisi, Teramo, municipi Roma. Ma la sconfitta nelle città toscane è molto pesante, paghiamo tanto le divisioni. Il populismo - aggiunge - è ancora forte, ma da qui si riparte per l'alternativa".

La débâcle del centrosinistra

Tra le delusioni maggiori per il centrosinistra ci sono quelle della Toscana (TUTTI I RISULTATI IN TOSCANA) dove c'è stato un vero e proprio ribaltone: Pisa, Siena e Massa, fino a ieri governate dal centrosinistra, passano in blocco al centrodestra. Il primo a riconoscere la sconfitta è stato il candidato a sindaco del centrosinistra a Pisa, Andrea Serfogli, che ha fatto i complimenti a Michele Conti, candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il risultato finale è netto: Conti 20.692 voti 52,2%, Serfogli 18.881 47,7%. Poi Massa, dove lo scarto è ancora più ampio e Francesco Persiani diventa sindaco con il 56,74% superando il candidato di centrosinistra e sindaco uscente Alessandro Volpi. Più combattuto lo scrutino a Siena dove, però, alla fine Luigi De Mossi, candidato di centrodestra (FI, Fdi e Lega) la spunta sul sindaco uscente del Pd, Bruno Valentini, con il 50,80%. Nel Lazio, invece, il centrosinistra conquista il III Municipio di Roma e trionfa nell'area metropolitana della Capitale vincendo a Fiumicino, Santa Marinella e Velletri.