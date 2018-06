Rom, Salvini: “Tanti comuni mi chiedono il censimento”

"Ci sono tanti comuni che mi stanno scrivendo chiedendo di poter partire” con il censimento dei rom “e ci stanno tanti comuni a guida di sinistra che lo stanno già facendo. Come ministero siamo a disposizione di tutti i sindaci che vorranno aiuto su questo tema". Così Matteo Salvini ritorna sulla questione dei controlli nei campi rom che ieri ha attirato sull’Italia il richiamo dell’Ue e ha spinto Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a prendere le distanze. Intanto il ministro dell’Interno annuncia un incontro oggi pomeriggio con il premier sul tema immigrazione.

Nessuna spaccatura sul censimento rom

Salvini ha anche ribadito come sul tema del censimento dei rom non ci siano spaccature all’interno del governo, e che con Conte e Di Maio è "assolutamente" tutto a posto. Il premier e il ministro del Lavoro avevano precisato che “nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro incostituzionali in quanto palesemente discriminatori". Ma, ha sottolineato il ministro dell’Interno, “tutto quello che facciamo è in sintonia".

Salvini: proposta italiana al vertice sui migranti

Il vicepremier ha anche annunciato un incontro con il premier Conte sul tema dei migranti, in vista del vertice dei capi di Stato e di governo di Francia, Italia, Germania e Spagna che si terrà domenica a Bruxelles, in preparazione del Consiglio europeo del 28 giugno: “Ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma difendere i confini europei - ha detto Salvini - Il problema non è litigare tra Stati membri, ma usare soldi e uomini dell'Unione europea per difendere i confini europei. Così come si fa sul confine balcanico si faccia sul confine del Mediterraneo. La proposta giusta sarà quella italiana". E sull’accoglienza è intervenuto anche Di Maio, secondo cui c'è "la Costituzione che ci dice ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Non lo dice Di Maio. Con Salvini tutto chiarito? Se restiamo nell'argine del contratto di governo, andiamo avanti alla grande".