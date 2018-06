Caso rom, Salvini: su censimento vado avanti. Ue: parole raggelanti

"Non commento dichiarazioni raggelanti". Così il commissario Ue Pierre Moscovici, che è stato l'ultimo in ordine di tempo a reagire alle dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vicepremier ieri ha parlato di censimento dei rom presenti in Italia. “Via gli irregolari; quelli italiani purtroppo dovremo tenerceli”, ha detto. Per poi precisare: “Non vogliamo schedare né prendere impronte digitali, ma creare una anagrafe anche per tutelare i bambini".

Moscovici: "Regole vanno rispettate da tutti"

Alle critiche di parte della politica italiana - comprese le contrarietà espresse da Di Maio e dal premier Conte - si è aggiunta quindi la Ue, che ha invitato a "rispettare lo stato di diritto". Anche se "interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere – ha detto il commissario Ue agli affari economici e monetari, Moscovici – resisterò con tutte le forze. Dico che la Commissione Ue eserciterà le sue competenze con le regole di cui dispone. Ci sono regole in materia economica e finanziaria, ma anche per quanto riguarda lo stato di diritto. Sono le nostre regole comuni e vanno rispettate da tutti”. Più in generale, sul tema migranti, il commissario Ue agli affari economici e monetari ha aggiunto: "Il messaggio di Salvini non è quello giusto. Preferire il ripiegamento su se stessi all'apertura al mondo è voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia. Ma il messaggio che sta dietro al gesto di Salvini va ascoltato: gli Stati membri non possono lasciare l'Italia da sola dinanzi alla crisi migratoria".

Grillo: parole Salvini dettate da suo modo di esprimersi

Sulla questione censimento rom, intervistata a Sky TG24, è intervenuta anche la ministra della Salute Giulia Grillo. “Ogni leader ha le sue caratteristiche e i suoi modi di esprimersi. Conosciamo tutti Matteo Salvini, è una persona che per certi versi ha dei modi molto forti, ed è anche per molte di queste sue espressioni che piace alla gente, perché non è complicato da comprendere" (VIDEO).

Le parole di Salvini e le polemiche

La nuova polemica è scoppiata ieri, quando Salvini ha annunciato un censimento del gruppo etnico: gli irregolari andranno "espulsi", mentre "quelli italiani purtroppo dobbiamo tenerceli", ha detto. Nel 2008, era stato il precedente ministro dell'Interno leghista, Roberto Maroni, ad avviare un censimento dei campi nomadi, anche con la contestata proposta di rilevare le impronte. E proprio il governatore della Lombardia oggi plaude all'iniziativa del collega di partito: "La sua iniziativa è giusta". Immediata la reazione di politica e società civile che ha parlato di "rievocazione delle leggi razziali".

Data ultima modifica 19 giugno 2018 ore 12:53