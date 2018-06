Comunali 2018, M5s frena. Di Maio: Davide continua a vincere su Golia

Frenata del Movimento 5 stelle nella prima tornata delle elezioni comunali 2018. Mentre la Lega trascina il centrodestra alla vittoria in tutta la Penisola, i pentastellati perdono terreno: conquistano qualche ballottaggio (come Avellino e Terni), ma perdono nei municipi romani chiamati alle urne e a Ivrea - la città di Casaleggio - dove arrivano al quarto posto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Ma per Di Maio, quella di interpretare i dati come una sconfitta, è una lettura "che si è sempre rivelata falsa e che si rivelerà tale anche questa volta". E aggiunge: "Davide continua a vincere su Golia". TIENE IL PD

Persi i due municipi romani al voto

Il M5s ha conquistato Pantelleria, con Vincenzo Campo, ma andrà al ballottaggio in diverse città, fra cui Avellino, Ragusa e Terni. Sconfitta, invece, nei municipi romani al voto - il III del Nomentano e l’VIII della Garbatella - dopo due anni di giunta Raggi nella Capitale. Entrambi i municipi sono tornati al voto il 10 giungo dopo la caduta delle precedenti amministrazioni a maggioranza 5 Stelle. Qui, in testa nelle preferenze dei cittadini, ci sono ora i due candidati civici del centrosinistra, che alle ultime primarie di coalizione avevano sconfitto il Pd. A dominare, in ogni caso, qui è stata l’astensione: appena il 27,08% dei cittadini è andata alle urne.

Il flop di Ivrea, la città di Casaleggio

La battuta d’arresto del Movimento coinvolge anche Ivrea, città di Davide Casaleggio. Nella città piemontese sarà il ballottaggio del 24 giugno a decidere il nuovo sindaco, con la partita che si giocherà fra il centrosinistra di Maurizio Perinetti, candidato del Pd, e il centrodestra di Stefano Sertoli. Il candidato pentastellato qui ha raggiunto appena il 13,5% ed è stato superato anche dalle liste civiche di sinistra di Francesco Comotto, terzo con il 18% delle preferenze. Chiude la classifica CasaPound.

Di Maio: Davide continua a vincere su Golia

Sulla frenata dei pentastellati, è arrivata la reazione - da Facebook - del leader del M5s, Luigi Di Maio, che ha scritto: "Ogni volta che ci sono delle elezioni amministrative i media raccontano sempre la solita solfa, che siamo in affanno, che rispetto alle politiche è andata male e che quindi siamo prossimi alla scomparsa. È una lettura che si è sempre rivelata falsa e che si rivelerà tale anche questa volta". Poi i ringraziamenti a "tutti i candidati e attivisti che grazie al loro impegno hanno ottenuto questi importanti risultati e hanno dimostrato che Davide continua a vincere contro Golia".