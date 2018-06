Cominciato lo spoglio ad Ancona, uno dei 16 comuni chiamati alle urne nelle Marche per eleggere sindaci e consiglieri comunali. I dati disponibili sul sito del Viminale indicano un'affluenza alle urne del 54,59% (in calo rispetto al 58,19% registrato nella tornata elettorale precedente).

(I RISULTATI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - Lo speciale di Sky TG24)

Il voto

Gli aventi diritto al voto nel comune di Ancona erano 80.551 e la votazione si è svolta in 100 sezioni elettorali. L’eventuale ballottaggio si terrà fra due settimane, il 24 giugno.

I candidati

I candidati in corsa per la poltrona di sindaco sono quattro. Il centrosinistra ha schierato la prima cittadina uscente, Valeria Mancinelli, la cui candidatura è sostenuta da Partito democratico, Uniti per Ancona, Centristi per Ancona, Ancora per Ancona e Verdi. A sfidarla, Stefano Tombolini, esponente della lista civica 60100 che ha l’appoggio di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Udc e Servire Ancona. Il Movimento 5 stelle ha candidato Daniela Diomedi. Mentre Francesco Rubini è il candidato della lista Altra idea di città.

Le elezioni del 2013

Nell’ultima tornata amministrativa ad Ancona, nel 2013, al primo turno votarono 47.138 cittadini su 80.999 aventi diritto, per un’affluenza del 58,20%. Le schede nulle furono 988, mentre le bianche 244. Si andò al ballottaggio, dove l’affluenza scese al 41,98% e Valeria Mancinelli riuscì a conquistare la poltrona di sindaco di Ancona ottenendo il 62,59% dei voti contro il 37,14% del suo sfidante, l’allora candidato del centrodestra, Italo d’Angelo. Al primo turno, invece, la candidata del centrosinistra aveva ottenuto il 37,65%. Mentre il candidato del Pdl il 20,52. Nel 2013 il candidato del M5s ottenne il 15,02 percento, quello di Sel e Rifondazione comunista il 9,54 percento. Staccati gli altri sei candidati.

Il sindaco uscente

Valeria Mancinelli, classe 1955, è sindaco di Ancona dal 2013 ed è un’esponente del Partito democratico. Nel 1983 è stata assessore comunale della città. Avvocato, si occupa di diritto civile ed amministrativo dopo una laurea in legga all’Università di Macerata. In queste elezioni amministrative prova a sconfiggere di nuovo il centrodestra, come fatto cinque anni fa. Prima di diventare sindaco del capoluogo marchigiano, dal 2001 al 2009, ha guidato la società compartecipata di gestione del servizio idrico integrato nel bacino di Ancona.