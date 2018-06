2 giugno, applausi per Mattarella. Conte: "Festa di tutti". DIRETTA

"E' la festa di tutta l'Italia". Con queste parole, all'indomani del giuramento al Quirinale che ha sancito la nascita del suo governo (FOTO - CURIOSITÀ), il premier Giuseppe Conte ha parlato della festa del 2 giugno. Tutte le più alte cariche dello Stato, in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (accolto dagli applausi), sono a Roma per le celebrazioni, iniziate come di consueto con l'omaggio al milite ignoto (VIDEO).

Una festa della Repubblica che ha un sapore particolare, dopo giorni di caos e polemiche che hanno infine portato alla nascita del governo Lega-M5S (TUTTI I MINISTRI).



M5S in piazza

Oggi è anche il giorno della manifestazione del M5s, in piazza Bocca della Verità a Roma. L’evento, in un primo momento, era stato pensato come protesta contro il presidente della Repubblica, per l’impasse che si era creata sul nome di Paolo Savona al dicastero dell’Economia. Ma, dopo il raggiungimento dell’accordo di governo e l’insediamento a palazzo Chigi, questa sarà l’occasione per celebrare una grande festa per il nuovo esecutivo. Beppe Grillo ha annunciato la sua presenza.



Berlusconi all'attacco

Intanto, in occasione del 2 giugno, è tornato a far sentire la sua voce Silvio Berlusconi. Con un videomessaggio l'ex premier ha invitato gli italiani a scendere in campo: "Formula di governo inedita e contraddittoria".