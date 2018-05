Caos governo, Salvini: se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza

"Se Berlusconi vota il governo Cottarelli, addio alleanza" di centrodestra: è il monito che Matteo Salvini ha lanciato in un'intervista radiofonica all'indomani del fallimento del premier incaricato Giuseppe Conte di formare un governo gialloverde. Il leader della Lega ha invitato il M5s a portare insieme in Parlamento un nuova legge elettorale. E, dopo aver ribadito l'intenzione di tornare subito alle urne, ha frenato sulla richiesta di "impeachment" per il presidente Sergio Mattarella: "Devo studiare". Poi però, intervenendo su Facebook con una nuova diretta vicino a Montecitorio, non ha risparmiato critiche al capo dello Stato e ha annunciato: "Andremo al governo con chi ha subito dei veti: saremo ancora più forti".

"Mattarella ha scelto i mercati"

"Sergio Mattarella ha scelto i mercati e le regole europee alla faccia del voto degli italiani e questo è grave", ha detto Salvini. "Il problema non é che mi ha detto no a un nome - ha aggunto riferendosi a Paolo Savona - ma ha detto no a un'idea. Ho letto e riletto la Costituzione e non c'è nessun articolo che proibisca di cambiare le regole Ue".

"Uscita dall'euro non era in programma"

Sul programma del mancato ministro dell’Economia Savona - al centro del braccio di ferro istituzionale che ha spinto il Colle a mettere un veto sul suo nome e Conte a rinunciare all’incarico - Salvini ha aggiunto: "Nessuno ha mai pensato all'uscita dall'euro: non era nei nostri programmi, non era nei suoi. C'era solo la revisione del sistema bancario e delle tasse. C'era solo cambiare le regole europee a vantaggio degli italiani". Il leader del Carroccio ha riposto anche a chi gli ha chiesto come mai, al posto di Savona, non fosse stato proposto Giancarlo Giorgetti, suo uomo di fiducia e leghista: "Savona era il meglio. Nessun altro avrebbe avuto lo stesso successo e peso in Europa". Poi ha negato che, come insinua qualcuno, il suo obiettivo sia sempre stato quello di tornare al voto: "Non è vero. Questo governo aveva contro tutti. Noi e 5S abbiamo lavorato assieme".

Sull'impeachment: "Devo studiare"

Una battuta anche su un tema molto discusso, la messa in stato d’accusa per Sergio Mattarella chiesta sia dal M5S sia da Fdi. "Io le cose le faccio se ho elementi concreti: al momento non li ho, devo vedere, devo studiare", ha detto Salvini. Il leader della Lega non ha però risparmiato attacchi al presidente della Repubblica: "Non ha dato l'incarico al centrodestra perché non aveva i voti e ora arriva il signor Cottarelli senza i voti? Mi sembra una forzatura". A proposito di Carlo Cottarelli, un monito anche a Silvio Berlusconi: "Se vota il suo governo addio alleanza". Con i pentastellati, invece, Salvini vorrebbe portare in Parlamento "una legge elettorale grazie alla quale chi prende un voto in più va al governo. Vediamo se anche il Parlamento è a sovranità limitata o no".

28 maggio 2018