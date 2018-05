Governo, oggi Conte potrebbe salire al Colle. Di Maio: ultime 24 ore

Ultime 24 ore. Dopo gli ultimatum lanciati da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, Lega e M5s vogliono chiudere al più presto la partita per la formazione del nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. Secondo le ultime indiscrezioni, il premier incaricato potrebbe salire oggi al Colle per presentare al presidente della Repubblica Mattarella la lista dei ministri per il suo esecutivo. Un elenco che dovrebbe comprendere anche Paolo Savona all’Economia (CHI È?), vero nodo dello stallo degli ultimi giorni. Questa scelta ribadirebbe la volontà di proseguire sulla strada tracciata dai leader di Lega e M5s nonostante le perplessità emerse dal Quirinale, dai mercati e anche dalla stampa estera che nutre forti dubbi sulla figura di Savona. Un'ipotesi potrebbe essere quella di scorporare il Ministero dell'Economia, Tesoro e Finanze, e dare quest'ultimo dicastero, a Savona. L’altra strada che sembrerebbe ancora percorribile sarebbe quella di un governo del Presidente per traghettare il Paese a nuove elezioni, se la carta Conte dovesse fallire.

Gli ultimatum di Salvini e Di Maio

Ieri lo stallo nella formazione del nuovo governo ha scatenato le reazioni di Salvini e Di Maio. "Questa partita del governo o si chiude entro le prossime 24 ore o non si chiude più; abbiamo già aspettato abbastanza”, ha detto il leader politico del M5s. Sulla stessa linea Salvini: “O si parte o per noi basta, mi rifiuto di trattare ancora per settimane. Un rischio di frattura con il Quirinale? L'unico rischio che vedo è un'ulteriore frattura tra i palazzi del potere e gli italiani. Se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento facendo saltare 15 giorni di lavoro e sacrificio, sarei ancora arrabbiato” (TOTOMINISTRI).

I dubbi dei media internazionali

L’esecutivo Lega-M5s, intanto, continua a raccogliere commenti negativi da parte dei media internazionali. Il Guardian ha attaccato il nuovo governo puntando il dito contro Conte, per il caso Stamina, e contro Savona, che ha definito l'euro "gabbia tedesca". Negli ultimi giorni altre dure critiche sono arrivate dai giornali tedeschi, che hanno definito Savona “l’uomo che odia la Germania”, da Le Monde e dal New York Times, che hanno sollevato dubbi sul premier incaricato.