Governo, vertice Conte-Di Maio-Salvini: "Al lavoro per il cambiamento"

Proseguono i lavori del premier incaricato Giuseppe Conte (CHI È) che, dopo le consultazioni di ieri con le forze politiche, oggi ha incontrato in un nuovo vertice a Montecitorio Matteo Salvini e Luigi Di Maio per mettere a punto la squadra di governo (TOTOMINISTRI). "Mattinata di lavoro molto proficua - ha scritto su Twitter il premier incaricato - Stiamo lavorando per dare il governo del cambiamento a questo Paese". Dopo l’incontro con i leader di Lega e M5s, Conte è andato al Quirinale dove ha visto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un colloquio “informativo e interlocutorio”, durante il quale non ha dato al capo dello Stato indicazioni sui tempi nei quali tornerà al Colle con l'eventuale lista dei ministri.

Salvini: “Il presidente incaricato ha in mano tutto”

Un vertice, quello tra Conte, Salvini e Di Maio, che si è svolto in un clima positivo. "L'incontro è andato bene. Il presidente incaricato ha in mano tutto”, ha detto il leader della Lega, che a chi gli chiede se entro domenica la partita del governo potrà essere chiusa con il giuramento, risponde: "Stiamo lavorando...".

Di Maio: “È come se avessimo lavorato sempre insieme”

Ottimista anche il capo politico del M5s: "È come se avessimo lavorato sempre insieme, c'è una totale sinergia e sintonia e stiamo lavorando con abbastanza velocità per assicurare il governo del cambiamento". E, sulla questione Savona (CHI È), ribadisce: “Non voglio parlare di nomi. Di questo ne devono parlare il presidente della Repubblica e Conte. Quello che vi posso dire è che c'è molta compattezza e che ci capiamo al volo".

