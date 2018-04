Nuovo governo, Salvini: "Alleanza Pd-M5s? Zero possibilità"

"I giornali dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d'ora: non faccio come Renzi o Di Maio”. Dal Friuli Venezia Giulia, dove si trova per il tour elettorale a sostegno di Massimiliano Fedriga in vista delle Regionali di domenica 29 aprile, Matteo Salvini assicura sulla tenuta della coalizione del centrodestra e del patto con Berlusconi, nonostante le prove di dialogo tra Pd e M5s avviate dopo le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico. “Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra", afferma Salvini. Secondo il leader della Lega "le percentuali di un governo tra Pd e Cinque stelle sono pari a zero” e quella tra Renzi e Di Maio una “telenovela”. A stretto giro è arrivata la replica del segretario reggente del Pd Maurizio Martina: "Salvini dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri".

"Disponibili a dialogare con il M5s"



Oltre a rivendicare la coerenza della propria linea prima e dopo il voto delle Politiche del 4 marzo, Salvini rilancia e tiene ancora la porta aperta per un dialogo: "Lasciare Berlusconi non è l'unica strada per fare il governo: non cedo a veti, controveti e capricci. Il centrodestra ha vinto con un programma comune e siamo ben disponibili a dialogare con i secondi arrivati ma non con i terzi". E lancia anche una previsione: "Se Mattarella regala agli italiani una settimana di telenovela su Renzi e Di Maio non so cosa possono scrivere i giornali per una settimana", ha aggiunto Salvini, "e così riempiono le pagine con ipotesi non vere che ci riguardano".

