Centinaio, parole Berlusconi non della Lega

"I veti non ci piacciono a prescindere dalla provenienza. Non era condiviso e non lo sarà mai da parte nostra un no al dialogo con il Movimento 5 Stelle, seconda forza politica in Parlamento. Le parole finali di Berlusconi oggi al Colle non rispecchiano la posizione della Lega, né quella del centrodestra che oggi si e' espresso in maniera unitaria e concordata". Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato Gianmarco Centinaio.