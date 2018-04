Tecnico, di scopo, di decantazione: ecco tutti i governi possibili

Dal governo tecnico a quello balneare. Da quello del presidente a quello di scopo. Senza dimenticare le larghe intese e perfino quello di decantazione. In occasione delle consultazioni (COSA SONO E COME FUNZIONANO) del capo dello Stato per decidere il futuro dell'esecutivo dopo il voto del 4 marzo (LO SPECIALE), abbiamo analizzato tutte le forme di governo possibili. Un gioco chiaramente in chiave ironica, ma nemmeno tanto. Ogni esecutivo ha la sua finalità e, in alcuni casi, il suo tempo. Il tutto, in attesa di conoscere la prossima squadra che entrerà a Palazzo Chigi. Elezioni 2018, crea la nuova maggioranza con il simulatore

