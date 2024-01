Omicidio nel Palermitano, ragazzo ucciso in una rissa in discoteca

Gli investigatori stanno interrogando i testimoni per identificare i responsabili e visioneranno le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale

Un ventenne è stato ucciso la scorsa notte durante una rissa scoppiata all'interno della discoteca Medusa di Balestrate (Palermo) e poi proseguita all'esterno del locale. Il giovane sarebbe stato ucciso a botte, sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia d Partinico che stanno interrogando i testimoni per identificare i responsabili e visioneranno le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale.

I precendenti episodi di violenza nel Palermitano

Quello della notte scorsa è l'ennesimo episodio di violenza avvenuto nei locali della movida di Palermo e della provincia. L'ultimo in ordine di tempo risale al 21 dicembre scorso quando davanti alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi, al culmine di una rissa, fu ucciso con colpi di pistola l'ex giocatore di calcio Rosolino Celesia, di 22 anni. Dell'omicidio si è autoaccusato un ragazzo di 17 anni che si trova attualmente in carcere dopo essere stato fermato insieme al fratello maggiorenne.