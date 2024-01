Omicidio Sarah Scazzi, a febbraio Michele Misseri sarà libero

A fine febbraio sarà libero Michele Misseri, il contadino di Avetrana (Taranto) coinvolto nell'omicidio della nipote 15enne Sarah Scazzi avvenuto ad agosto 2010. Lo ha annunciato il suo avvocato Luca Latanza spiegando che Misseri tra poche settimane finirà di scontare la pena a otto anni di reclusione, alla quale è stato condannato per soppressione di cadavere. La moglie, Cosima Serrano, e la figlia Sabrina , che sono detenute a Taranto, rimarranno in carcere a causa della condanna all'ergastolo.

Il ruolo di Michele Misseri nel delitto

Misseri è stato arrestato la notte del 6 ottobre 2010 dopo aver confessato l'omicidio, portando egli stesso i carabinieri sul luogo dove aveva occultato il corpo senza vita della nipote. Pochi giorni dopo, il 15 ottobre, ha però ritrattato la confessione, rettificandola e parlando del coinvolgimento della figlia Sabrina, la quale avrebbe avuto un litigio con la cugina Sarah. Sabrina è stata poi arrestata a ottobre 2010 mentre la madre Cosima a maggio 2021. Per Sabrina l'accusa è concorso in omicidio volontario mentre per la madre concorso in omicidio e sequestro di persona. Secondo quanto emerso nei vari gradi di giudizio, Misseri invece ha nascosto il corpo di Sarah in un pozzo in campagna.