Michele Misseri, sconto di pena per omicidio Sarah Scazzi

Accolto il reclamo del difensore. Il contadino di Avetrana uscirà dal carcere 41 giorni prima in virtù del decreto "svuota carceri". L'uomo, detenuto nella prigione di Lecce, continua a ribadire di essere l'unico colpevole della morte della nipote Sarah Scazzi uccisa nel 2010

Sconto della pena di 41 giorni per Michele Misseri, il 68enne condannato a 8 anni di carcere per la soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010. In virtù del decreto "svuota carceri" il suo legale, l'avvocato Luca La Tanza, ha presentato ricorso accolto il 22 febbraio scorso dal magistrato di sorveglianza di Lecce Stefano Sernia. Lo riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno.



Le motivazioni approfondimento Sarah Scazzi, Cassazione nega permesso premio a Sabrina Misseri Quindici pagine di documento con le motivazioni che portano a tale decisione basate sulle precarie condizioni di vivibilità nella struttura penitenziaria del capoluogo salentino, nel periodo che va dal 9 marzo 2017 fino alla fine del 2022. Michele Misseri, spiega la Gazzetta del Mezzogiorno, vive in una cella di 3 metri quadrati in cui non ci sono né la doccia né acqua calda. Secondo un articolo della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo lo spazio necessario per il rispetto dei diritti del detenuto non dovrebbe essere inferiore ai 4 metri quadrati.