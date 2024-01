Roma, 14enne ucciso: la lite e gli spari dall’auto. Cosa sappiamo

La lite in un bar vicino a casa e qualche ora più tardi gli spari nel parcheggio di una fermata metro alle porte di Roma. Un ragazzo di 14 anni, Alexandru Ivan , è morto nella notte tra venerdì e sabato all'esterno della stazione della metro C Pantano, nel comune di Monte Compatri, a ridosso della periferia est della capitale. Il quattordicenne romeno era con il compagno della madre quando due proiettili lo hanno colpito all’addome e a una gamba facendolo accasciare a terra. L'allarme è scattato poco dopo le 3: "Correte, hanno sparato a un ragazzo. Sta male". Ma all'arrivo del 118 per lui non c'era più nulla da fare.

Cosa è successo

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il patrigno della vittima, intorno alle 23 di venerdì sera abbia avuto una lite in un bar in zona Finocchio, alla periferia di Roma, a pochi metri dalla palazzina dove abitava con Alexandru, la compagna e gli altri due figli più piccoli. Una discussione probabilmente nata per banali motivi, magari solo per uno sguardo, ma dalle parole si è passati ai fatti. Più tardi l'uomo ha portato con sé anche il 14enne per un incontro di chiarimento con il gruppo rivale, dopo essersi dati appuntamento telefonicamente. Poi le cose sono precipitate: all'arrivo nel piazzale da un'auto sono stati esplosi diversi colpi, forse volevano essere un avvertimento, ma hanno raggiunto Alexandru uccidendolo. La salma del ragazzo è stata portata al policlinico Tor Vergata dove è accorsa la mamma che ha accusato un malore per il forte shock. Ascoltati a lungo dagli investigatori il patrigno e gli amici che erano con lui per poter ricostruire con esattezza quello che è accaduto. Sentiti anche i dipendenti del bar dove si è consumata l'accesa lite e vagliate le telecamere di videosorveglianza.

Il movente

Ancora da chiarire con esattezza il movente della discussione che ha poi portato all’uccisione del giovane. Inizialmente si erano ipotizzate questioni legate alla droga, ma la pista avrebbe poi perso quota e non si escluderebbero banali motivi. Mentre lo zio del ragazzo si è detto convinto che "è stata una trappola. Sono passati con la macchina e hanno sparato all'impazzata. L'obiettivo era spaventare. Prima hanno sparato in aria".