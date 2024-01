Chi era Alexandru Ivan, il quattordicenne ucciso a Roma

Chi era

Alexandru frequentava la terza media della scuola “Domenico Savio” e l’anno prossimo sarebbe andato alle superiori. Un ragazzo con l’amore per la storia e il pallone, un passatempo da vivere insieme agli amici. In passato Alexandru aveva anche cercato di praticare un po’ di boxe e infatti aveva frequentato per un anno una palestra locale, prima di smettere. Di origine rumena, veniva da una famiglia difficile: Alexandru viveva insieme a sua madre e al compagno di lei, oltre che ai due fratellini più piccoli, da appena due anni a Monte Compatri, dopo aver vissuto precedentemente a Torre Angela. La famiglia si era integrata bene, ma erano noti anche ai vicini alcuni precedenti del patrigno di Alexandru con le forze dell’ordine. La sera della tragedia Alexandru e la sua famiglia stavano festeggiando il compleanno della mamma Alexandra e di uno zio. “È morto senza un motivo. Gli hanno tolto la vita per niente. Andava a scuola e giocava a calcio. Non andava per strada non era in mezzo alla droga. Mio fratello è il compagno della madre, per lui era come un figlio: stava con lui stanotte perché voleva andare a dormire da un altro zio”, ha dichiarato lo zio Ionut.

Le impressioni

Chi lo conosceva parla di lui come di un ragazzo "gentile, tranquillo, educatissimo, anche molto timido". Sui social sono in tanti a parlare della morte di Alexandru: "Non si può essere uccisi così a soli 14 anni", si legge nei commenti, insieme alle condoglianze per la famiglia.