Terremoto nella sanità siciliana, quattro arresti a Catania

Ai domiciliari tre medici ed un ex funzionario, le accuse sono di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o del servizio. Le persone indagate in totale sono diciassette, tra cui due assessori

Da settembre 2020 al settembre 2021 la procura distrettuale etnea ha condotto le indagini e, grazie a testimoni e all'analisi di documenti, ha rinvenuto diversi casi di turbative nelle procedure di attribuzione degli incarichi nell'ambito dei progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale, finanziati e approvati dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. Un ruolo centrale lo avrebbero avuto il medico odontoiatra Ferlito, oltre a Missale., all'epoca dei fatti funzionario amministrativo dell'Università di Catania. I due avrebbero infatti predisposto due bandi in modo da rendere pressoché certa la nomina dei soggetti predestinati, oltre che, contestualmente, a garantire vantaggi per sè o favori a soggetti loro vicini.

Gli indagati

Sono in tutto 17 gli indagati nell'inchiesta sui progetti pilotati nella sanità che ha portato agli arresti domiciliari tre medici e un funzionario amministrativo. Oltre a otto indagati, tra cui gli assessori Scavone e Razza, vi sono infatti altre cinque persone per le quali la procura di Catania ha rilevato atti illegali ma, non evidenziando responsabilità rilevanti, non ha chiesto misure cautelari.