Palermo, violenze nella partita tra under 17: calci e pugni in campo

Ancora violenza nel mondo del calcio. Stavolta è accaduto dentro il campo e in una gara giovanile tra under 17 in Sicilia. A sfociare in rissa è stato il match, disputato ieri, tra lo Sporting Termini in lotta per la salvezza e la Fincantieri in corsa per un posto ai play-off, valevole per il campionato Allievi. In vantaggio per 1-0, la squadra ospite ha subito un'espulsione per gioco falloso e, a quel punto, con i ragazzi dello Sporting che tentavano la rimonta e la Fincantieri rimasta in 10, il terreno dello stadio di Campofelice di Roccella (Palermo) s'è trasformato in un ring.