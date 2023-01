Tenta di introdursi in un'abitazione dalla finestra, arrestato ladro

Un 42enne è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di introdursi in un'abitazione del centro di Ragusa. I militari hanno bloccato e arrestato l'uomo, che stava armeggiando con un cacciavite per forzare una finestra. Nella sua auto sono stati trovati altri arnesi da scasso: uno scalpello da muratore e un paio di forbici. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari per il 42enne.