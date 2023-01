Migranti, soccorse 546 persone a bordo di un peschereccio

A Lampedusa sbarcate 198 persone, oltre 1.200 nell'hotspot

approfondimento

Migranti, nel 2022 sono sbarcate in Italia più di 100mila persone

Sono 198 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa. A soccorrere le 5 imbarcazioni sono state le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Ieri, sull'isola, si erano registrati 6 approdi per un totale di 254 arrivi. A bordo delle barche, tutte salpate da Sfax, in Tunisia, c'erano 31 persone (12 donne e 3 minori) di Costa d'Avorio, Gambia, Guinea e Mali; 42 (12 donne e 3 minori) originari di Benin, Burkina Faso, Camerun, Senegal e Ghana; 54 (7 donne e 1 minore) liberiani e pakistani; 27 (5 donne) e 44 (13 donne e 6 minori) di altre nazionalità. Tutti sono stati portati, dopo un primo triage sanitario effettuato a molo Favarolo, all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 1.208 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 200 ospiti, in 110 verranno imbarcati su un traghetto per Porto Empedocle e altri 90 partiranno con la motonave di linea, per la stessa destinazione, in serata.