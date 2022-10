Palermo, dal 24 al 29 ottobre torna Graffiti Art in Prison

Ritorna in città, tra l’Orto Botanico e lo Steri nel cuore del centro storico, la quarta Settimana Internazionale di Studi Intensivi di “GAP-Graffiti Art in Prison”, un progetto triennale avviato nel 2021, finanziato da Erasmus+ (Strategic Partnerships for Higher Education) e realizzato dal partenariato internazionale tra il SiMua-Sistema Museale d’Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo, il Kunsthistorisches Institut di Firenze – Max-Planck-Institut, il Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, il Dems-Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo e ABADIR, Accademia di Design e Comunicazione Visiva di Catania.

“Impegno nell’assicurare il diritto allo studio dei detenuti”

Come afferma il Rettore dell’Università di Palermo, prof. Massimo Midiri: “Questa quarta settimana di studi del progetto internazionale GAP è un perfetto esempio di come UniPa adempia al preciso compito di diffondere cultura e conoscenza e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo alla crescita culturale del territorio. Il nostro Ateneo prosegue così il suo impegno nell’assicurare il diritto allo studio dei detenuti puntando su percorsi educativi dedicati alla cultura e all’arte”. Clara Pangaro, direttrice dell’Istituto Minorile Malaspina di Palermo aggiunge: “La collaborazione dell’Istituto Minorile Malaspina con il progetto GAP dell’Università si pone in continuità con le diverse attività di promozione artistica e culturale realizzate dall’istituto in questa annualità e costituisce un’ulteriore occasione affinché l’incontro con l’arte e l’espressione creativa, possano incidere sui percorsi educativi di ciascun ragazzo.” Il direttore del SiMua Paolo Inglese spiega: “Siamo alla quarta settimana di attività di GAP Graffiti Art in Prison, un progetto internazionale di straordinario livello culturale e scientifico, che sperimenta l’uso dell’arte e della ricerca come strumenti per l’educazione universitaria, per il contesto detentivo e per la riabilitazione sociale, temi su cui l’Università è responsabilmente chiamata a dare il proprio contributo”.

Laura Barreca, Coordinatrice Artistica di GAP aggiunge: “Grazie al coinvolgimento di esperti, studiosi e artisti da tutto il mondo, il progetto continua ad esplorare un nuovo modello educativo inclusivo, al pari di esperienze d’eccellenza internazionali, introducendo il principio della creatività come strumento di rieducazione e occasione per sperimentare nuovi immaginari per il contesto penitenziario, come per quello dell’insegnamento universitario”.