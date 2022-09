Bobo Craxi: “A Palermo molte famiglie sono sotto la soglia di povertà”

Politica

Elezioni 2022, il programma dei partiti sul Reddito di cittadinanza

Il tema del Reddito di cittadinanza è uno dei più dibattuti in questa campagna elettorale. C’è chi, come il centrodestra, lo vuole sostituire. Altri, invece, come Pd e Terzo Polo, sono per una grande revisione. Mentre il M5s, che del provvedimento ha fatto il suo cavallo di battaglia, pensa a un rafforzamento. Ecco quali sono le posizioni dei diversi schieramenti sulla misura che, nel 2021, è costata allo Stato 8,8 miliardi di euro

Nel centrodestra, nel programma condiviso della coalizione, per il Rdc si parla di “sostituzione”, anche se le posizioni dei partiti su alcuni punti poi differiscono. La Lega vuole mantenere il Reddito per chi non può lavorare, assegnando invece a coloro che possono lavorare un ammortizzatore sociale e dei corsi di formazione. Forza Italia invece si concentra sul ridurre la platea per destinare 4 miliardi di euro alle pensioni. Giorgia Meloni parla di “abolizione” e intanto propone uno strumento a tutela di over60, disabili e famiglie