Castelvetrano, mafia: migliaia di giovani sfidano Messina Denaro

Valeria Grasso: “Lo Stato non deve abbandonare chi si ribella al pizzo”

Anche Valeria Grasso, l'imprenditrice che vive sotto scorta dopo avere denunciato il clan Madonia, storica famiglia mafiosa del mandamento palermitano di San Lorenzo, ha lanciato un appello: "Lo Stato non può e non deve abbandonare chi si ribella al pizzo, chi si oppone alla mafia e diventa un perno fondamentale per la lotta alla criminalità. Chi ha denunciato deve essere sostenuto, supportato, deve fare la differenza. E la differenza la fanno i fatti e non le parole". Sul palco pure il direttore del Parco archeologico Felice Crescente, che ha sottolineato la valenza simbolica dell'iniziativa in un territorio come quello di Castelvetrano: "Vogliamo offrire a voi ragazzi un'immagine della ricchezza straordinaria rappresentata dalla nostra storia millenaria e dalla nostra cultura, come testimonia il tempio alle nostre spalle. E la musica rappresenta certamente una attrattiva importante per avvicinarvi alla bellezza del nostro passato e a temi attuali come quello della legalità".