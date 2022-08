Maltempo, nubifragio a Stromboli: continuano le operazioni di pulizia

Stromboli invasa dal fango

Maltempo, temporale a Stromboli: fiume di fango e danni sull'isola

L'isola di Stromboli è stata invasa da colate di fango dovute, denuncia il sindaco, dalla mancanza di vegetazione distrutta dall'incendio divampato durante le riprese di una fiction. Un uomo è rimasto ferito, ma non è in gravi condizioni, e circa 50 persone sono state evacuate perché le loro abitazioni sono state invase da acqua detriti e fango. Intanto residenti e turisti lavorano fianco a fianco per cercare di liberare le case e le strade dai detriti. Tanti mezzi di trasporto sono stati messi fuori uso. Il parco mezzi che garantisce gli spostamenti sull'isola, tradizionali Ape Piaggio, piccole vetture elettriche e tanti ciclomotori, sono stati in gran parte danneggiati, ha spiegato la Protezione civile che ha inviato squadre di volontari con il compito di spalare il fango nelle aree non raggiungibili dai mezzi di movimento terra.