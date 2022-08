Maltempo, temporale a Stromboli: fiume di fango e danni sull'isola

La situazione nelle Eolie

La protezione civile regionale ha reso noto che le piogge incessanti registrate nel corso della nottata hanno interessato tutto l'arcipelago eoliano. "I problemi maggiori - spiega la protezione civile - si sono registrati a Stromboli, dove il fango e i detriti hanno coinvolto diverse abitazioni e reso difficile la viabilità lungo le stradine dell'isola. Non si registrano problemi a Ginostra, mentre a Lipari risulta allagato il porto di Sottomonastero e in via Amendola l'acqua piovana è entrata in alcune abitazioni e negozi. Non si registrano danni alle persone".

Tutto il sistema di protezione civile si è attivato. Presenti i carabinieri e il funzionario della protezione civile, mentre il Comune di Lipari ha attivato i bobcat per la rimozione del fango e le squadre dei Vigili del fuoco di Lipari e Vulcano stanno raggiungendo l'isola a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto.

Il maltempo a Messina

Piogge torrenziali stamani anche a Messina e provincia. Nella zona nord della città sullo Stretto, strade allagate e smottamenti: sono caduti in pochi minuti 52mm di pioggia.