Maltempo in Sicilia, temporale nel Palermitano: strade allagate

Sottopassi chiusi in viale Regione Siciliana, auto bloccate e decine di richieste di aiuto ai vigili del fuoco a Palermo e in tutta la provincia, dove questa notte si è abbattuto un forte temporale. ( LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A PALERMO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO )

Maltempo nel Palermitano

Richieste di aiuto per allagamenti sono giunte al comando provinciale dei vigili del fuoco da Partinico, Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi, lungo la statale 113 e anche nel capoluogo. Tante le strade trasformate in fiumi. Il sottopasso di via Belgio è stato chiuso perché si è allagato. Acqua alta in diversi punti della circonvallazione. In azione i vigili del fuoco con le idrovore in diversi punti della provincia. Ieri la protezione civile aveva diramato un'allerta gialla per le pioggia. Anche per le prossime ore sono previsti acquazzoni.