Maltempo, bomba d'acqua a Scilla: fiumi di fango e auto in mare. VIDEO

Colpita tutta l’area tirrenica del Reggino

L'ondata di maltempo ha interessato anche altri comuni della zona tirrenica come Palmi. Non si segnalano feriti, ma i danni, come accade ad ogni estate in presenza di precipitazioni brevi ma intense, sono evidenti. A Reggio Calabria una ventina gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e cadute di rami di alberi sulle strade.