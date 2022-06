Migranti, tre sbarchi a Lampedusa: arrivate 91 persone

Cronaca

Da Paese di partenza verso altri Stati, dagli anni ’90 in poi l’Italia è diventata punto di arrivo centrale nel Mediterraneo per migliaia di migranti, prima dall’Est Europa, poi dall’Africa Subshariana e dal Medio Oriente A cura di Giacomo Cadeddu

Dagli anni ’90 in poi l’Italia - storicamente Paese di partenza di forti flussi migratori - è diventata punto di arrivo per migliaia di migranti , dall’Est Europa prima, dall’Africa Subsahariana e dal Medio Oriente dopo. È la sua posizione nel Mar Mediterraneo a renderla uno dei principali Stati di approdo europei, insieme a Spagna e Grecia. Ecco i dati rilasciati dal Ministero dell'Interno italiano sugli sbarchi registrati dal 1997 a oggi

1997/1999 – Dopo i grandi sbarchi in arrivo dall'Albania all’inizio anni ’90, nel 1997 i numeri dei migranti arrivati via mare in Italia tornano a crescere, ancora una volta spinti dalla massa di albanesi in fuga dal Paese, questa volta alle prese con il tracollo delle società finanziarie. Quell’anno gli arrivi via mare furono 22.343. Le cifre continuarono a salire negli anni successivi. Gli effetti della guerra del Kosovo da un lato e le persone in fuga da Africa e Medio Oriente dall'altro portarono 38.134 migranti nel 1998, e l’anno dopo 49.999